Diego Maradona pidió el VAR sin saber que no se utiliza en México

Diego Armando Maradona y su equipo, Dorados de Sinaloa, sufrieron hasta el minuto 95 del partido contra la Universidad Guadalajara, por la Liga de Ascenso MX. El duelo tuvo una incesante lluvia y fue jugado en campo de Dorados de Sinaloa; sin embargo, la localía no jugó a su favor y tuvo que esperar hasta el final para ganar.

Sin embargo, una peculiar acción de Diego Armando Maradona se robó los comentarios y las risas de los relatores del partido y de los aficionados en redes sociales. En el minuto 77, un disparo desde fuera del áre por un jugador de Dorados de Sinaloa fue bloqueado, según las imágenes, con la mano del defensa rival.

El árbitro no cobró el penal y Diego Armando Maradona reclamó ir a ver el VAR. Elexjugador argentino hizo la clásica señal de dibujar el VAR con las manos. No se percató que en la Liga de Ascenso MX no existe tal tecnología.

"Pidió el VAR. Es un personaje. Diego, aquí no hay plata para eso, eh", comentaron los relatroes argentinos.

