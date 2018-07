Diego Maradona: "Lo de Colombia ante Inglaterra fue un robo"

La selección colombiana cayó en los octavos de final del Mundial ante Inglaterra, y Diego Maradona, quien hasta hace unos días era embajador de la FIFA, criticó el arbitraje de Mark Geiger, juez que dirigió el mencionado encuentro.

"El penal no es penal, es falta de Harry Kane. Mark Geiger está mirando todo el panorama y cuando vuelve la cabeza, Kane está en el piso. No lo estaba mirando. Por reglamento se puede pedir el VAR, pero en esta ocasión no lo hicieron", sostuvo Diego Maradona en su programa "De la Mano del Diez".

Por último, Diego Maradona destacó la gran actuación de la selección de Colombia en Rusia 2018, pese a la eliminación. "Mueren de pie. Como argentino, un aplauso para ellos., y sobre todo para Yerry Mina, que con el desgarro, después de que hizo el gol, jugó los dos tiempos suplementarios", finalizó.

