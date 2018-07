Diego Maradona llama "drogadicto" y "vago" a su sobrino [VIDEO]

Diego Maradona y su sobrino 'Chino' Dona, tuvieron un fuerte cruce en el programa Confrontados de Canal 9 en Argentina. El 'Pelusa' no se guardó nada y llamó 'drogadicto' y 'vago' a su sobrino, con quien tiene una pésima relación.

"Estoy mirando al cag... número uno de sobrino que tengo. Estoy viendo cómo ustedes arman un programa de una falsedad de este tipo, que le faltan los dientes, que la madre no lo puede ver, que no me ve hace un montón de tiempo, que me rompió un montón de autos, que me robó plata y que es el cag... más grande del mundo porque se esconde", afirmó Diego Maradona.

Además, el presentador del programa 'Confrontados' le consultó sobre su posible boda: "Me caso cuando se me cante a mí (...) cuando me case le pediré la mano a Rocío, se lo pediré a ella y no a ustedes, menos aún al vago ese (mi sobrino)", agregó el argentino.

Finalmente, antes de cerrar la entrevista Diego Maradona volvió a disparar contra 'Chino' Dona: Lo único que quería decir es que el tipo que tenes al lado nunca fue mi sobrino, fue chorro, fue ladrón y fue drogadicto. Y decile que le tengo miedo porque fuma paco, sentenció el 'Pelusa'.

