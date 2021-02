Es cierto que Diego Maradona tuvo momentos polémicos en su vida; sin embargo, muchos prefieren recordarlo por lo bueno que dejó. Miles son las historias las narran lo buena persona que era, siempre dispuesto a dar su mano a los que más lo necesitaban. La aventura de una joven que se cruzó con él en un centro de rehabilitación lo pinta de cuerpo entero.

Mariana Copland se convirtió en viral esta semana luego de contar su historia con Maradona. El emocionante relato lo compartió en Twitter el 4 de noviembre del 2020, 21 días antes del fallecimiento de Diego. Sin embargo, en las últimas horas dio la vuelta al mundo y llegó hasta Gina Maradona, hija del ‘10′.

“Nada de lo que pueda escribir define quien soy. Mi locura por Messi no se compara con mi fanatismo por Maradona. Pero a mí, Maradona, me salvo la vida. En algún momento del 2007 (algún momento es marzo, esas fechas no se olvidan), coincidimos en una clínica de rehabilitación”, comenzó la mujer.

Mariana Copland contó cómo conoció a Diego Maradona. (Captura: Twitter)

“Él, por sus problemas de alcoholismo. Yo, por una depresión espantosa. Pensé, en ese momento, que era el peor momento de mi vida. Después, con los años, uno ve el jardín de la casa de los abuelos más chico, la humanidad más grande y el dolor más profundo... no era así”, continuó.

Mariana narró un momento de crisis que vivió en la que fue sedada por los enfermeros. Maradona la defendió para que no sea maltratada. “Después de que mi médico firmara un acta en la que se explicitaba que no podían drogarme sin su consentimiento, tres días después, los mismos tres enfermeros vinieron a por mi nueva crisis. Pero Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita, y Dijo: ‘CON LA NENA NO’”.

“Entonces me pidió el número de mi mamá y la llamo. Y cuando mamá -harta del dolor de saberme internada- lo atendió, él dijo: ‘SEÑORA, SOY DIEGO. LA NENA ESTÁ BIEN. Si, TRANQUILA, pero mejor que no pase la noche acá’. Y no se despegó de mí un minuto”, contó Mariana.

Luego de que la historia llegue a Giannina Maradona, esta le respondió en Twitter: “Gracias @coplandcita por esta historia. ¡Qué orgullo mi padre para siempre!” Y en otro tuit, agregó: “Relatos que abrazan el alma y el de ella con mi papá”.

Giannina Maradona responda a Mariana Copland tras su narración sobre Maradona. (Captura: Twitter)