Hay máxima preocupación den Gimnasia luego que el jugador Nicolás Contín, quien abrazó a Diego Maradona en el ultimo partido, diera positivo a coronavirus . En la imagen se puede observar que pese a que ninguno cumple con el distanciamiento sugerido, Maradona si porta la mascarilla lo cual podría reducir el riesgo de un posible contagio por COVID-19. Cabe recordar que el partido en el Nuevo Gasómetro se disputó el pasado 30 de setiembre por lo que se desconoce si en ese momento ya portaba el virus.

Qué dice el médico de Diego Maradona

“El contacto con Contín fue al aire libre, con barbijo y nunca estuvo por un período mayor a los 15′. Con esto, no es considerado caso sospechoso, por no presentar síntomas y por no ser considerado contacto estrecho” escribió el médico de Maradona para llevar tranquilidad.

