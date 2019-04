Diego Maradona: Expareja revela lo que le dijo de Messi y Cristiano Ronaldo

Rocío Oliva, expareja de Diego Maradona, juega en River Plate, escribe columnas de fútbol y además hace el curso para ser entrenadora. Jura que el técnico de Dorados de Sinaloa siempre le pide su opinión para armar sus equipos y revela lo que un día le dijo el Diez sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al ver un clásico Real Madrid-Barcelona.

"Soy zurda, lateral izquierda, con mucha personalidad. Trato de hacer un trabajo sencillo, tocar mucho con las centrales y conectar con las volantes. Si me viene una pelota linda, me gusta tirar el centro a la carrera. Y lo que en River Plate no se negocia es el respeto y la educación", dijo la novia de Diego Maradona a Olé.

"Escribo columnas para un sitio web y el domingo pasado arranqué a comentar los partidos de River Plate...dice Rocío Oliva. Y también se prepara para ser DT, "Sí. Es mi sueño. En un futuro me veo colgando los botines para dirigir. Ojalá sea en River Plate. El mejor entrenador del mundo es Marcelo Gallardo. Sin dudas. Yo, como hincha, estoy eternamiente agradecida. Nos devolvió esa identidad que estaba perdida".

¿Cómo va a jugar su equipo?, "Va a ser muy ofensivo. Después de ver las arengas de Diego, supe qué es lo que quiero transmitirles a mis jugadoras: sacrificio y compromiso. (Hablo de fútbol con él) Sí, todo el tiempo. Aprendí mucho. A la noche nos poníamos a charlar y yo lo ayudaba a armar los equipos. Veíamos quién estaba bien, quién estaba mal, y él siempre me tenía en cuenta porque sabe que yo entiendo mucho de esto", agregó la expareja del técnico de Dorados de Sinaloa.

Luego Rocío Oliva cuenta una anécdota inolvidable. "Íbamos apenas dos meses de novios. Me encaró y me preguntó si prefería ir a París o a ver un Real Madrid-Barcelona. No la dudé. Fuimos al Bernabéu. Todos los jugadores de los dos equipos frenaron para saludarlo. Y yo ahí, ja. Estuvimos con Messi y Cristiano Ronaldo. Y Diego, en un momento, me dijo: “Son todos animales, pero me imagino que no miraste a ninguno, ¿no? Igual, yo no estoy celoso. Vos estás en pareja con el número uno”.

