Diego Maradona criticó a referente argentino por no defender a Lionel Messi

Diego Maradona ha vuelto a encender la polémica con sus declaraciones esta vez referidas a la selección argentina y específicamente al tema de Lionel Messi, en el cual acusó a Javier Mascherano de ser cómplice de todo lo mal que la ha venido pasando la 'Pulga' en la 'albiceleste'.

"Si hay compañeros que realmente quieren a Messi lo tendrían que haber salido a defender, no hacer un silencio de prensa. Se equivocaron, ya basta de echarle la culpa a Messi. Yo me equivoqué con Mascherano, pensé que era caudillo. Y hoy tengo que decir que Mascherano no fue lo que yo creía, pero la equivocación es totalmente mía, no de Mascherano", manifestó el 'Diez'.

Además, el actual entrenador de Dorados de México fue bastante duro al hablar sobre 'traidores' que rodean la Asociación de Fútbol Argentino: "Queríamos una AFA nueva y metimos a Tapia. Yo también soy culpable, atención. Me pidió su apoyo y se lo dí. Me dijo un montón de cosas y no hizo nada, no me llamó más. Eso es lo que más me jode y eso es traición. Y yo a los traidores les escupo en la cara".

