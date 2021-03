Diego Maradona perdió la vida el pasado noviembre en su domicilio en Buenos Aires. El histórico astro argentino no soportó la operación al cerebro a la que había sido sometido y falleció. La noticia golpeó duramente a más de uno, por ello, algunos decidieron no comunicárselo a aquellos que se encuentran en mal estado de salud. Este fue el caso de Carlos Bilardo.

El ‘Narigón’ de 83 años fue diagnosticado en 2017 del síndrome de Haki-Adams, enfermedad que le produce demencia y no le permite caminar con tranquilidad. Su estado de salud no es de los mejores, por ello, su hermano tomó la decisión de no contarle lo sucedió con el ‘10′.

Jorge explicó en conversación con TyC Sports explicó: “Está en la casa. Está bien. Sigue viendo fútbol. Siempre pregunta del Mundial del 90. Quién jugó, quién no. Cuando juega Estudiantes lo vemos juntos. Vemos todos los partidos. Él ve los de Europa”, dijo.

Show Player

“Cuando fue el asunto de Diego medio que se lo sacamos un poco. Ahora puede ver los partidos. Cualquier cosa que hablen de Diego le bajamos el volumen”, agregó el hermano de Bilardo.

La familia prefiere que el DT Campeón del Mundo en 1986 no se entere de lo sucedido con Maradona; sin embargo, creen que ya sospecha algo.

“Dice, ‘che veo muchas banderas de Diego, ¿qué pasa?’, a lo que le respondimos ‘viste como es la gente, pone banderas en todos lados’. Ahora le ponemos los partidos cuando empiezan y con volumen bajo porque no quiere escuchar. Ve todo, ve fútbol europeo y a Estudiantes lo vemos siempre juntos”.

Para mantenerse animado, Bilardo mantiene contacto con sus jugadores del ‘86. “Le hablan los muchachos: “Ruggeri, Burruchaga, Giusti, el Vasco (Olarticoechea), Pumpido. Lemme que va casi todos los días”, explicó Jorge.