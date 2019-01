Diego Maradona se burla de un periodista por ser hincha de River

Volvió recargado. A pesar de que se inició en Argentinos Juniors, Diego Maradona, siempre se ha confesado hincha de Boca Juniors y cada vez que ha podido ha defendido al conjunto 'xeneize'. El último jueves, el '10', fue entrevistado telefónicamente y cuando se metieron con Boca, sacó las garras, y no tuvo piedad contra un periodista fanático de River Plate.

La broma del '10'

El periodista en cuestión es el famosos Jorge Rial, quien entrevistó a Diego Maradona en su programa 'Intrusos'. Al preguntarle por qué no se hacía cargo de la dirección técnica de Boca Juniors, le lanzó un chiste que no le agradó nada al Diego. Luego de unos momentos de silencio, Maradona arremetió contra el conductor de televisión, que no se esperaba la picante respuesta.

Fiel a su estilo, Diego Maradona, lanzó una respuesta que hizo reír a todos. "Tampoco te agrandés que vos tenés una 'B' dibujada en la cara, esa mancha no se te quita nunca más. Esa mancha la tenés en los anteojos, en la camisa, en el reloj. ¡Hasta en el pelo!", aseguró Maradona y su respuesta no tardó en hacerse viral en Argentina y en todo el mundo.

Luego de algunos momentos de risa, Rial decidió cambiar de tema para preguntarle a Diego Maradona, qué pasos seguiría luego de su operación al estomago. El '10' confesó que estaba totalmente recuperado y que la próxima semana viajaría a México para hacerse cargo de Dorados, club con el que renovó contrato y disputará el campeonato de segunda división.

