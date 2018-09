Diego Maradona alista reclamo ante la FIFA por "injusticia" en México

Una más de Diego Armando Maradona. El entrenador de Dorados de Sinaloa tuvo su primera caída ante Alebrijes por 1 a 0, pero el 'Pelusa' no quedó contento con el arbitraje, por lo que pretende llegar hasta las últimas consecuencias en ello.

"No me gusta hablar de los árbitros, pero siempre hay alguien que 'te pincha el globo' (afecta). Con otro arbitro de categoría hubiese sido un partidazo, parece que el arbitro no hizo valer en ningún momento el reglamento", indicó Diego Maradona en conferencia de prensa.

Pero esto no fue todo y metió al máximo ente del fútbol en su reclamo: "Estoy haciendo un informe para llevar a la FIFA, no se puede fracturar a un colega, no se puede ir con los tacones por delante a un colega que se gana la vida como te la ganas vos", agregó el 'Pelusa'.

Orgulloso de ellos

Finalmente, el argentino se mostró contento con sus dirigidos: "Estoy orgulloso de mis jugadores. Lo que les pedí en el primer tiempo lo hicieron: quiero terminar con 11, les dije. No quiero un fútbol violento, no quiero lo que pasó después", sentenció.

LEE ADEMÁS