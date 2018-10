Diego Maradona aconseja a Lionel Messi no volver más a Argentina

Salió en defensa de la 'Pulga'. Diego Maradona fue consultado en una entrevista con el diario Clarín por la ausencia de Lionel Messi en la convocatoria de la selección de Argentina para los amistosos de octubre (Irak y Brasil) y confesó que le aconsejaría no volver más a la albiceleste.

"Yo le aconsejaría que no venga más y se retire. ¿Por qué? Si pierde la selección Sub-15, la culpa es de Lionel Messi. Si Racing se enfrenta a Boca en el fixture de Argentina, la culpa es de él. Siempre tiene la culpa él, que me dejen de romper las pelotas", expresó Diego Maradona sobre el presente de la 'Pulga'.

No volvería a Argentina

Además, Diego Maradona se refirió a la posibilidad de regresar a la selección de Argentina en un futuro próximo y confiesa que ha perdido la pasión que le despertaba la albiceleste.

"Me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar porque Lionel Messi no tiene la culpa de no ser campeón del mundo. Hoy, la selección de Argentina no me despierta absolutamente nada, así como no se lo despierta a la gente. Perdimos la pasión, estamos tirando todo el prestigio que hemos ganado por el inodoro", expresó Diego Maradona.

