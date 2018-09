Diego Forlán se unió a Sergio Ramos y disparó contra Antoine Griezmann

Antoine Griezmann ha generado una gran polémica debido a las declaraciones en donde afirma que "se siente en la misma mesa que Cristiano y Messi", dando a entender que está al mismo nivel que ambos. Primero, Sergio Ramos respondió fuerte y a ello se ha sumado Diego Forlán, histórico jugador para Atlético de Madrid.

"Cristiano y Messi están por encima de todos. Griezmann aún no está a ese nivel y Neymar es el que más se acerca a ambos. Eso lo tengo claro", afirmó Diego Forlán en comunicación con 'El Larguero' tras ser consultado sobre los comentarios del francés.

Además, habló sobre el nivel de la actual plantilla de Atlético de Madrid: “La plantilla del club rojiblanco no tiene muchas diferencias con la del Barça y el Real Madrid”. “La Liga no la han comenzado de la mejor manera. El Barça y el Real Madrid sacan ventaja pero El Atleti está ahí”, sentenció Forlán.

Las declaraciones de Sergio Ramos

"La ignorancia es muy atrevida. Cuando escucho a este chaval me acuerdo de Totti, Buffon, Raúl, Iker, Iniesta... Lo han ganado todo y no fueron Balón de Oro. Se debe dejar aconsejar por Simeone, Koke o Godín, gente que tiene valores que le vendrían bien. Nunca me he quedado corto, es un gran jugador", dijo Sergio Ramos en conferencia de prensa sobre Griezmann.

