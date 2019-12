Una vez más, Diego Armando Maradona es el foco de la prensa internacional luego de una confesión que ha dejado atónitos a todos: “Me llevaron los ovnis”. Pero no, no se trata de una experiencia extraterrestre, fue una excusa ante una de sus ‘travesuras’.

“Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días, llegue al cuarto día y dije “me llevaron los ovnis””, afirmó entre risas Diego Armando Maradona en una entrevista en el programa ‘Líbero’ para ‘TyC Sports’.

“No a la droga”

Uno de los momentos más emotivos de esta entrevista fue su mensaje para que los jóvenes eviten el consumo de las drogas: "A los chicos les digo no a la droga, no. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido".

Finalmente, Diego Armando Maradona pidió “que nadie se cuelgue la medalla de haber sacado a Maradona de las drogas. De las drogas me sacó Dalma”, sentenció la leyenda del fútbol.

También te puede interesar