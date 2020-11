La casa donde creció Diego Maradona en Villa Fiorito se encuentra abandonada y en un estado deplorable. La vivienda es ocupada hoy por parientes lejanos del exfutbolista y está rodeada de basura, tal y como mostró la prensa argentina mediante unas fotografías.

Si bien la casa está ubicada en una zona humilde y con muchas necesidades, Doña Tota y Chitoro siempre la mantenían lo mejor que podían y muchos recuerdas algunas postales de la vivienda con Diego Maradona.

“La hermana de Pelusa, Kitty, se casó con un muchacho al que le decíamos Chirola. La hermana de ese Chirola se puso en pareja con el cartonero que ahora vive en la casa donde creció Pelusa. Si te acercás o querés sacar una foto, te echa o te pide plata. La casa no era nada que ver a lo que es ahora. Doña Tota mantenía todo impecable, ahora esto es un asco”, dijo un vecino de la casa.

Periodistas del diario Clarín llegaron hasta la casa, pero los habitantes no quisieron dar declaraciones. “La casa está toda roñosa. Los pastos y los árboles crecidos. Ese hombre no habla ni te deja sacar fotos si no es por plata. No paga impuestos ni tampoco la luz. Sus hijos siempre hacen cagadas a la noche y se van a esconder ahí”, dijo otro vecino.

“El hombre tiene dos hijos que son un desastre. Tuviste suerte de que no estén ahora porque te iban a sacar plata”, aseguró Raúl, quien indicó haber trabajado con el padre de Diego Maradona una fábrica de productos agropecuarios.

Como se ve en las imagen, la casa de Diego Maradona se encuentra en muy mal estado y con basura en los alrededores.

Así está la casa de Diego Maradona en la actualidad

