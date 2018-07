Diario brasileño destroza a Neymar: "Es la peor figura de los últimos 20 años"

Neymar recibido muchas críticas por su participación en Rusia 2018, donde se cansó de simular y exagerar faltas en los partidos de la selección brasileña.

Por eso, el diario Lance! publicó una dura editorial contra Neymar, escrita por su editor Leandro Pereira, donde lo califica como "la peor figura creada por el fútbol brasileño en los últimos 20 años".

"Antes, éramos reconocidos por la grandeza de Pelé y las cinco estrellas que tenemos en la camisa. Hoy, en cualquier esquina del mundo, un brasileño está asociado a las caídas de Neymar en los césped de Rusia", se lamentó el periodista.

No obstante, Pereira aclaró: "Antes de que tenga que desviar de la primera piedra, reitero: la peor figura, no el jugador. Como deportista, la camiseta 10 está en la línea sucesoria de Ronaldo "Fenómeno", Romario y Ronaldinho Gaucho, aún sin ganar una Copa del Mundo como el trío. El atacante también puede alcanzar, por qué no, el nivel de Messi y Cristiano Ronaldo, aunque las circunstancias indiquen que esa no es la tendencia"

Pero siguió con la crítica: "Neymar parecía que estallaría y sería el sucesor natural de Messi en el Barcelona. Sin embargo, desde la mitad del año pasado, el niño mimado quiso tener un equipo sólo para él y dejó aflorar los peores comportamientos. ¡Que desperdicio!".