La despiadada crítica de Mister Chip contra David De Gea | VIDEO

Mister Chip no ha tenido piedad al criticar a David de Gea luego de la lamentable actuación que tuvo frente a Croacia, donde fue responsable de dos goles pero especialmente del último marcado por los locales, que le costaría la derrota a la selección de España.

De Gea pudo tener una mejor respuesta ante un disparo croata, pero dejó el balón servido tras un rebote para el doblete de Jedvaj, que aún los deja con claras chances para poder clasificar al Final Four de la Liga de Naciones.

Its all over for De Gea, Kepa is number one now pic.twitter.com/ZfpHP53t6I

