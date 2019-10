Deportivo Cali vs. Once Caldas EN VIVO vía Win Sports por la Liga Águila

Deportivo Cali vs. Once Caldas EN VIVO | ONLINE | Sigue el partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga Águila que se disputará este jueves, desde las 6:30 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Monumental de Palmaseca. La transmisión del encuentro estará a cargo de Win Sports.

Azucareros y Albos afrontan la penúltima jornada de la etapa regular del certamen en busca de un nuevo triunfo, con la intención de seguir peleando su clasificación a las semifinales. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del enfrentamiento.

Deportivo Cali vs. Once Caldas | Horarios del partido:

18:30 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

20:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

00:30 horas del viernes - Reino Unido

01:30 horas del viernes - España, Italia, Francia, Alemania

Deportivo Cali, quinto en la tabla del torneo con 30 unidades, tiene el camino cuesta abajo para avanzar de instancia, pero no debe confiarse y tiene un duelo complicado ante Once Caldas, que marcha undécimo con 25 y no tiene margen de error: necesita ganar sus dos desafíos restantes y esperar otros resultados.

En la fecha previa del campeonato colombiano, Deportivo Cali, dirigido por el argentino Lucas Pusineri, goleó a domicilio 4-1 al Rionegro. El argentino Juan Dinenno fue autor de uno de los tantos del Cali, que selló su triunfo con anotaciones de los colombianos Christian Rivera, Carlos Ramírez y Andrés Arroyo.

Once Caldas, bajo la dirección técnica de Hubert Bodhert, viene de empatar 1-1 ante Atlético Huila como local en Manizales.

“Cali va a buscar consolidar su clasificación en casa, va a ser un partido bravo, pero estoy seguro que Once Caldas puede seguir adelante”, destacó el DT de los blancos en la antesala.