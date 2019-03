Denuncian por acoso sexual a exárbitro que dirigió tres mundiales

Óscar Julián Ruiz, el éxarbitro internacional con tres mundiales (Corea Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y actual instructor de la Conmebol, fue denunciado por varios de sus colegas por acoso sexual pero se pronunció por medio de su estado de WhatsApp, diciendo que es una patraña y una coartada. “Una vil patraña, una coartada, Dios los perdone y a los que están detrás de ellos, también”, escribió Ruiz.

Hárold Perilla, Carlos Chávez y Julián Mejía denunciaron en la W Radio que fueron acosados sexualmente por Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado, reconocidos ex árbitros colombianos. Harold Padilla, ya retirado. "Con Óscar Ruiz fueron varios episodios de acoso. El más grave fue en una pretemporada en un pasillo, se me acercó y me mandó la mano, se la quité, y me retiré con impotencia", contó. Y agregó: " "Me insinuaba tener una relación con él, me molestaba, quería tener contacto físico conmigo; en una pretemporada intentó tocarme los testículos y la cola, como no lo permití, esto me generó un gran problema". Otro ex referí, Carlos Chávez, contó una anécdota. " Yo salía de la ducha, pasé muy cerca de Óscar Julián Ruiz, me tocó la cola y me dice: 'Este paga impuestos esta noche'", describió.

Julián Mejía, hoy ex árbitro también, dio su testimonio sobre Óscar Julián Ruiz: "Me invitó a la casa para ver una final de la Champions League y de un momento a otro empezó a tocarme la pierna. Le dije que me respetara, se puso de pie y desde ese momento cambió conmigo. No volví a dirigir como lo venía haciendo antes".

Óscar Julián Ruiz, nacido en Villavicencio hace 49 años, es el árbitro que más partidos ha pitado en la Copa Libertadores de América y también es el juez que más partidos internacionales ha dirigido en Sudamérica y fue escogido por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor del mundo 2010.