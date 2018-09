Goleador de la selección rusa es investigado por caso de dopaje

Denis Cherysev estaría siendo investigado por una agencia de dopaje en los último meses, esto al buen desempeño que realizó en el mundial de Rusia 2018 y que fue considerado el mejor de la selección rusa durante el certamen de la FIFA. Pues el delantero del Sevilla habría consumido hormonas de crecimiento -prohibidas en el fútbol- según las últimas declaraciones de su padre.

Según las informaciones del diario, 'The Telegraphe', el atacante ruso viene siendo investigado por una agencia de dopaje. De confirmarse las informaciones que se vienen dando, Denis Cherysev recibiría una dura sanción de 4 años de inactividad, sanción que lo dejaría con poco tiempo para continuar su carrera futbolística.

Asimismo, el delantero de 27 años ha señalado que las informaciones del diario 'The Telegraphe' son falsas. "No sé de dónde sacó eso el periodista. Tal vez ellos no entendieron a mi padre porque nunca he usado ninguna sustancia prohibida", comentó.

Finalmente, la Federación Rusa de Fútboldio a concoer que Cherysev sí recibió un tratamiento, pero se trataría de plasma rico en plaquetas, tratamiento que está permitido por la FIFA y es legal en todos los deportes, además de también insistir con el malentendido con el padre del jugador.

TAMBIÉN LEE