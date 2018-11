Dembelé avisó 1 hora y media despúes que no entrenaría con el Barcelona

El delantero francés Ousmané Dembelé ha vuelto a levantar polémica en la concentración del Barcelona. El hábil atacante no llegó a los entrenamientos del pasado miércoles luego de empatarle al Inter de Milan en un duelo correspondiente a Champions League.

El club, y algunos miembros del comando técnico, al ver que el futbolista galo no estaba junto al grupo entrenando trató de comunicarse de inmediato con él, pero no tuvieron respuesta. Una hora y media más tarde, Ousmané Dembelé se contactó con ellos y confirmó que no llegaba debido a una gastroenteritis, asi lo detalla RAC 1.

Ya el jueves el galo realizó trabajos específicos, según ha revelado el Barcelona. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Dembelé hace algo parecido. El técnico Ernesto Valverde ha comentado en varias oportunidades que ha llegado tarde a los entrenamientos.

