​Delincuentes asaltan la casa de Álvaro Morata con su familia dentro de ella

Delincuentes ingresaron para robar a la casa de Álvaro Morata cuando el delantero se encontraba jugando con la selección de España ante Islas Feroes, por las clasificatorias a la Euro 2022. El desagradable incidente se produjo cuando los hijos y la esposa del goleador se encontraba dentro.

Roban casa de Morata

Morata y su familia fueron víctimas de un desafortunado hecho, banda de ladrones escogió la casa del delantero del Atlético Madrid para irrumpir y llevarse objetos de incalculable valor mientras la 'furia' se jugaba su pase a la Euro.

No le causaron daños físicos a los implicados, pero lograron escapar del lugar de los hechos antes de que llegue la Policía. Morata llegó al Atlético luego de una temporada con el Chelsea. 'Lo primero que me dijo Simeone cuando llegué fue las cosas mejorables que pensaba de mí. Yo las sabía, pero quizás nadie me lo había dicho tan claro', dijo en una entrevista concedida a Goal.

Feliz con su presente, Morata recordó lo mal que lo pasó en el Chelsea. 'Había perdido la confianza en mí mismo. Me molestaba mucho la opinión de la gente en Inglaterra. Allí no me sentía muy querido ni valorado por el club ni por la afición. Lo pasé muy mal en Londres. Al final me entrenaba solo. Yo hablaba con Maurizio Sarri y me decía unas cosas que sabía que no iban a ser así. Estaba muy nervioso', añadió.

MÁS NOTAS

Con el 'Depredador': el posible once titular de Ricardo Gareca para enfrentar a Colombia [FOTOS]

¿'Equipo galáctico'? ¡'Equipo millonario'! El valor del once titular del Real Madrid con Eden Hazard [FOTOS]