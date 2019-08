De ser campeon con River Plate y ser tentado por el Milan, arquero buscar equipo por redes sociales | FOTO

Su nombre es Ezequiel Muth y tiene 20 años, una de las grandes promesas de las inferiores de River Plate hasta el 2018 se quedó sin equipo este año. El portero tuvo una dura lesión hace algún tiempo, un esguince de tobillo poco a poco lo viene alejando del fútbol y ahora viene buscando equipo por Twitter.

En el 2015, Ezequiel Muth fue tentado por Milan pero al final su venta no pudo darse, por ello, a inicios de este año, llegó al Villacarrillo CF de la cuarta división de España, donde de un momento a otro lo sacaron echaron del equipo sin pagarle el sueldo que le correspondía.

El trabajo no ha sido el mejor compañero de Muth ya que llegó a Ibiza para trabajar de promotor y finalmente se quedó sin trabajo y hogar. La única opción que le quedó a Muth es publicar su curriculum en Twitter para lograr conseguir un equipo en este 2019.

"Me quede sin club , sin trabajo y sin casa, lo único que quiero es poder cumplir mi sueño. De corazón muchas gracias a todos lo que intentan ayudarme", escribió en su publicación. Muth no le guarda rencor a River Plate y solo cuenta lo mal que la pasó debido a su lesión.

"Me esguincé el tobillo y ahí perdí todo lo que conseguí. Volví con un nivel mejor que el de antes, pero no pude volver a afianzarme. Tengo fe de en un futuro poder cumplir ese sueño pendiente que me quedo. River es mi vida y le debo todo", confesó el arquero para el diario Olé.

