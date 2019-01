De comer de la basura para sobrevivir a disputar el Sudamericano Sub-20

El defensor bolivano sub 20, Joel Fernández, tiene una historia muy interesante y, a la par, dramática. El futbolista de la selección de Bolivia ha llegado a cumplir su sueño de jugar el Sudamericano Sub 20, pero en el camino tuvo que sortear una serie de obstáculos, incluso el hecho de no tener qué comer y rebuscar entre la basura.

Por duro que sea, Joel Fernández, jugador del Boca Juniors de la cuarta división, contó su historia que desde un comienzo de su vida no fue fácil. Su padre estuvo preso y eran muy pobres.

“Mi papá cayó preso cuando yo tenía dos años y estuvo más de diez entrando y saliendo, yo casi nunca lo tuve”, recuerda el futbolista en una nota publicada por TyC Sports.

Asimismo, Fernández pudo haber jugado el Sudamericano Sub 17, sin embargo, su padre no pudo firmar la autorización de salida del pais ya que nunca se presentó.

“Llegué a revolver la basura para buscar comida, a dormiren el piso porque no tenía colchón”, contó.

Pero dos años más tarde de aquella temporada, Joel Fernández llegó a Boca Juniors donde jugaría su primer Súper Clásico con chimpunes prestados.

En los próximos días, el club 'Xeneize' deberá mover su ficha, pues tiene una oferta formal de un equipo de Primera División de Bolivia, algo con lo que el boliviano se entusiasma."A mí me interesa jugar en Primera, tener roce. Ser un profesional", culminó.

El club interesado sería The Strongest, uno de los más grandes de Bolivia y que este año disputará la Copa Libertadores cuando enfrente a Nacional de Paraguay.