De Bruyne 'parchó' a Yaya Touré y salió en defensa de Pep Guardiola

En la última entrevista que concedió, Yaya Touré le fue con todo a Pep Guardiola, quien hasta hace poco lo dirigió en el Manchester City (también lo hizo años atrás en el FC Barcelona). El marfileño dijo que el español tenía problemas "con los jugadores de color", insinuando que el técnico es racista.

"Cuando percibes que tiene a menudo problemas con los africanos, por todos los sitios que ha pasado, me hago preguntas (...) Hace como que no los tiene, ya que es demasiado inteligente para caer en la trampa (de mostrarlo). No lo confesará nunca", había dicho Yaya Touré.

El escudero de Guardiola

El aludido entrenador aún no ha salido a responder a su expupilo, pero quien sí lo ha hecho es el mediocampista Kevin De Bruyne, quien sacó cara por Guardiola y le enmendó la plana a su excompañero.

"Yo nunca vi nada. Sería extraño (que lo fuera) con todos los chicos negros que hay en la plantilla. Por eso, no sé lo que dijo Yaya o si está mal transcrito (sus palabras) o si se ha exagerado. Cuando no juegas siempre intentas encontrar alguna razón", expresó el belga a la ‘BBC World Football’.

"Tuvimos la mejor temporada (ganaron la Premier League), así que al final el entrenador acertó al alinear al equipo que jugó más veces", agregó.

La teoría del belga

¿Por qué entonces Pep Guardiola no tomó demasiado en cuenta a Yaya Touré? De Bruyne tiene su propia hipótesis.

"Probablemente pensó que él (Yaya) no estaba trabajando lo suficiente, que no estaba lo suficientemente bien de forma. Yo nunca he visto nada racista en el club, jamás", indicó de forma tajante.