Daniele De Rossi, actualmente integrante del comando técnico de la selección italiana, se contagió de coronavirus durante la pasada jornada de FIFA. El retirado mediocampista fue internado la noche del jueves en un hospital ubicado en la ciudad de Roma, pues presentó síntomas provocados por la enfermedad.

Luego de unas horas, el ex Boca Juniors se comunicó con su entorno mediante un audio para contar lo que está viviendo en estas últimas horas. Además, el exfutbolista compartió una fotografía desde el interior del centro médico.

“Vine porque tenía demasiados síntomas que no desaparecieron y de hecho empeoraron. Ayer por la mañana me levanté de la silla con normalidad y me medio desmayé, me zumbaban los oídos, me sentí todo ahogado, medio tambaleé y pedí un chequeo”, indicó De Rossi en un audio que difundió la Agencia Dire de Italia.

“Vine aquí (al hospital) y tengo neumonía intersticial bilateral, no a un nivel muy grave pero sí. Era mejor no tenerlo. Sobre todo, me dijeron si no hubiera venido, en fin… No es una etapa al límite, pero esto no era para ser tratado en casa”, agregó el campeón del mundo con la ‘Nazionale’ en Alemania 2006.

De otro lado, Radio Kiss Kiss pudo comunicarse con Francesco Vaia, director del Instituto Spallanzani, donde permanece el ayudante del seleccionador Roberto Mancini. En la breve entrevista, el portavoz del hospital reveló que “el ex jugador de la Roma fue hospitalizado por neumonía. Actualmente sus condiciones son buenas y puedo decir que somos optimistas”.

Como se recuerda, al igual que De Rossi, se conoció que los futbolistas de la selección Matteo Pessina, Leonardo Bonucci, Alessandro Florenzi, Federico Bernardeschi, Marco Verratti, Vincenzo Grifo, Alessio Cragno y Salvatore Sirigu tienen la enfermedad. Asimismo, unos 20 integrantes de la delegación también contrajeron el virus.