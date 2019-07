Liverpool | Campeón de la Champions League, Daniel Sturridge, suspendido por apuestas ilícitas

Daniel Sturridge, exdelantero del Liverpool, fue condenado a una multa y a una suspensión de seis semanas por apuestas ilícitas, anunció este jueves la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

El delantero de 26 partidos internacionales con Inglaterra está de este modo suspendido de toda práctica del fútbol durante seis semanas, más cuatro condicionales en caso de reincidencia, además tendrá que pagar una multa de 75 mil libras (83.500 euros).

El jugador de 29 años pidió a su hermano que apostara por su eventual traspaso al Sevilla en enero de 2018, afirma una comisión independiente de regulación, a la que acudió la federación.

Former Liverpool striker Daniel Sturridge has been banned from playing football for two weeks.



