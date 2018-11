Dani Alves:"Trabajar con Guardiola es mejor que el sexo"

Dani Alves se refirió a dos grandes entrenadores que han marcado el paso en los últimos años en el fútbol europeo. Se trata de Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City, y de José Mourinho, entrenador del alicaído Manchester United. Y aunque sus estilos son diferentes, el lateral del PSG evitó compararlos y destacó lo mejor de cada uno.

" (Guardiola) es el mejor entrenador con el que he trabajado, mejor que el sexo", explicó de esta forma la gran relación que aún mantiene con el estratega español. Así de concreto fue para describir las labores y lo que significó para él en su carrera el estratega español.

Por otra parte, confesó que "estaba todo hecho para que yo llegara al Manchester City y no fui por una decisión familiar, yo hablé con Pep y sabía que mi intención era volver a trabajar con él, sabe el aprecio gigantesco que le tengo a él y a su staff y por eso quise volver a trabajar con él mientras surgiera algo más". Tras ello, la oportunidad de llegar al PSG llegó y la eligió.

Alves aseguró que no se arrepiente de haber tomado tal decisión y además manifestó que no le cierra las puertas al fútbol inglés. " Mi carrera aún no ha terminado. El inglés es un tipo de fútbol que me emociona mucho", dijo.

LEE, ADEMÁS: