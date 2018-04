Dani Alves 'trolea' a la prensa de Madrid y aclara si volverá al Barcelona

Con 36 títulos, Dani Alves es actualmente el jugador con mejor palmarés de la historia. Y a raíz de unas declaraciones que el brasileño brindó a Globo TV, los hinchas del FC Barcelona se ilusionaron de que vuelva a jugar por el conjunto azulgrana.

"El Barza es mi casa. Es imposible decir que no volvería, volvería al Barza mañana si me llaman", había dicho el jugador del PSG. Sin embargo, el mismo Dani Alves utilizó sus redes sociales para aclarar sobre lo que quiso decir.

"Nuestra historia fue muy linda, muy duradera pero futbolísticamente hablando, ya finalizó.... cuando dije que el Barza es mi casa, el Barza está en mi corazón y que volvería mañana aquí, era una simple demostración del amor que tengo por este club... nuestro capítulo en esa área es para la historia", publicó en su cuenta de Instagram.

Dani Alves ganó 23 títulos con el Barcelona en 8 años.

No se olvidó de la prensa madridista

El defensa también aprovechó para 'trolear' a los medios de prensa de Madrid, con quienes siempre mantuvo una relación tirante y llena de reproches mutuos.

"¿Yo volver al Barza? Calma mi gente, sé que me echan de menos, sé que vivir sin el 'Good Crazy' es difícil, sé que As, Marca, Central Lechera me echan de menos también, pero nuestra historia fue muy linda, muy duradera, pero futbolísticamente hablando ya finalizó", zanjó.