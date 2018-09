Dani Alves sobre Cristiano: "Ahora el Real Madrid es más equipo"

El brasileño Dani Alves siempre se ha distinguido por tener pelos en la lengua cuando algo lo fastidiaba o alegraba. En Barcelona siempre fue de frente, y tuvo una rivalidad futbolística con Cristiano Ronaldo, ahora en Juventus, en los clásicos ante el Real Madrid. Dentro de la cancha corría patada, empujones, pero también mucho fútbol entre ambos jugadores. Sin embargo, Alves, en PSG, aseguró que el Madrid juega mejor que ahora no está el portugués.

Cristiano y Alves en un clásico español

"Diferente a lo que todos piensan, el Madrid es más equipo sin Cristiano Ronaldo. Ahora (enfrentarlo) es un poco más difícil que antes. Antes era complicado pero (su juego) estaba muy enfocado a Cristiano y ahora es más peligroso, al menos como lo veo yo", dijo Dani Alves, aunque aclaró también que el cuadro madridista pierde mucho sin 'CR7' en el campo.

Uno del que nunca se olvida Dani Alves es de su compañero en la selección brasileña y en PSG Neymar, quien en los premios The Best no estuvo seleccionado entre los 10 delanteros más importantes del planeta. El defensor aseguró que 'Ney' juega sin que le importe nadie a su alrededor. "Pienso que a Ney le falta ser el chiquito ese que jugaba a la pelota y no le importaba un carajo nadie".

