Dani Alves tras perderse Rusia 2018: "No quiero que nadie llore por mí" [VIDEO]

Se esperaba su pronunciamiento y por fin lo hizo. Luego de guardar silencio por unos días tras conocerse que se perderá el Mundial Rusia 2018 debido a una lesión en una de sus rodillas, Dani Alves por fin habló sobre lo sucedido y decidió hacerlo de dos formas: a través de una extensa carta y de un video.

Aquí les dejamos un pequeño extracto de su misiva:

"Cuando sentí el dolor en mi rodilla, mi alma salió de mi cuerpo. Desde el momento en que pisé el suelo, supe que no iba a estar en el avión a Rusia para la Copa del Mundo.

En el vestuario, los doctores del PSG me dijeron que tendríamos que esperar hasta el día siguiente para obtener los resultados de algunas pruebas, pero sabía en mi corazón que todo había terminado. Todos vinieron a celebrar con el trofeo de la Copa de Francia, y nunca quiero mostrar ninguna emoción negativa en torno a mis compañeros de equipo. Si conoces a Dani Alves, entonces sabes que siempre soy un hijo de p... feliz, así que sonreía e intentaba divertirme. Pero todos podían ver en mis ojos que algo andaba mal.

Solo lloré una vez, cuando estaba solo. Y déjame decirte algo: no quiero que nadie llore por mí. No quiero que nadie sienta pena por mí. He vivido mis sueños. Dani Alves no irá a la Copa del Mundo, pero sigue siendo un feliz hijo de p...".

La carta completa la pueden leer aquí

Agradece las muestras de apoyo

Del mismo modo, el lateral derecho quiso enviarles un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que le han expresado, de diferentes maneras, su apoyo y solidaridad.

"Estoy aquí para agradecer todos los mensajes de apoyo, de cariño y todas las oraciones que me hicieron llegar. Quería decirles que, si tienen que quedarse con algo mío, que sea con mi alegría, con mi energía, con mi locura", señala el defensa en un video que circula por las redes sociales.

"Confío mucho en este grupo (por la selección de Brasil). Vamos a esperar que todo salga bien, y de hecho ya salió. Estaré en la hinchada, alentando desde afuera. Espero que ustedes estén en paz y estén bien, porque yo también lo estoy", concluyó.