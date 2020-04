Dani Alves, jugador con más títulos de la historia del fútbol, aseguró que “no estaría mal" terminar su carrera como futbolista profesional en Boca Juniors, club por el que siente una verdadera atracción.

El defensor brasileño de 36 años admitió que le gustaría ser 'Xeneize' cuando acabe su etapa en Sao Paulo este jueves, en una transmisión en vivo a través de Instagram, reafirmado su deseo de jugar en la Bombonera algún día.

"La verdad que no estaría mal terminar en Boca", señaló el lateral ganador de 43 títulos en comunicación con Andrés Cantor, comentarista deportivo argentino. "La gente sabe el cariño que siento por Boca", agregó.

Luego aclaró que su predilección por el cuadro azul y oro no es improvisada. "No es porque la gente dice: 'Boca, es un grande y bla bla bla'. Siempre Boca me despertó algo diferente. Hay algunas situaciones que te identifican con ellos, me pasó como cuando fui a Barcelona", argumentó Dani Alves en medio de su cuarentena por la pandemia de covid-19.

Alves abandonó su país a mediados de 2002, cuando el Sevilla lo fichó del Bahia, el equipo de su tierra natal. Tras seis años en el equipo del sur de España, firmó por Barcelona en 2008. Con el club catalán ganó tres Champions, tres Mundiales de Clubes y seis campeonatos españoles, consagrándose como uno de los mejores laterales derechos de todos los tiempos.

En 2016 fichó por Juventus de Turín y un año más tarde por el PSG francés, en el que actuó por dos últimas temporadas. Además fue el capitán de la selección brasileña que en 2019 ganó la Copa América en Brasil y fue elegido mejor jugador del torneo. ¿Acabará su exitosa carrera en Boca Juniors? El interés por parte de Dani Alves está.