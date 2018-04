Dani Alves se 'regaló' al Barcelona pero disparó contra los dirigentes

La mejor época en la historia del Barcelona ha estado conformada por jugadores históricos como Carles Puyol, Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta y, por supuesto, Dani Alves. El lateral derecho salió hace 2 temporadas del club y actualmente está en el PSG, pero su deseo es volver a su 'casa', como le llama.

"El Barcelona es mi casa. Es imposible decir que no volvería, volvería al Barsa mañana si me llaman", dijo Dani Alves, expresando todo su deseo de volver al club al que llegó procedente de Sevilla y donde permaneció por 8 años.

Además, Dani Alves agregó lo siguiente: "Si digo que no salí herido mentiría. Yo salí herido, porque creo que he luchado mucho para construir una gran historia en el Barsa. Me marché con 23 títulos en 8 años. Acabé dándoles gran resultado y ellos acabaron sin respetar mi historia", reveló el ex lateral del Barcelona, dejando un dardo a la dirigencia.

Finalmente, el jugador del PSG que estará en Rusia 2018 agregó: "Quisieron hacerme una despedida y dije que no porque esa es mi casa ¿Cómo iba a decir adiós si un día iba a volver?", finalizó Dani Alves.

LEE ADEMÁS