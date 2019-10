Dani Alves recuerda lo peor de su paso por PSG: "En París son unos racistas del c..." | FOTO

No todo fue color de rosa para Dani Alves en su paso por el PSG. El lateral derecho, quien ahora juega como volante en Sao Paulo, habló para la revista GG de Brasil y reveló lo peor de su paso por el club francés.

"Existe un choque cultural interesante. Ir a París una semana puede ser el viaje de tu vida, pero si estás más, te cansará, ya que es muy estresante. Me recuerda un poco a Sao Paulo, solo que en París son unos racistas del c... Conmigo no, pero sé lo que le dijeron a mis amigos", expresó el exjugador del PSG sobre su paso por la ciudad parisina.

Además, indicó que prefiere la ciudad de Sevilla por encima de Barcelona, donde vivió su mejor etapa como jugador: "Prefiero Sevilla. La gente parece brasileña, vive en la calle y tiene más energía. Son traviesos y prefiero que la gente sea así", añadió el jugador de la selección brasileña.

Actualmente, Dani Alves es el jugador con más títulos en la historia del fútbol y vive una nueva etapa en Sao Paulo, donde es el '10' del equipo.

