​Dani Alves: "Real Madrid es más equipo sin Cristiano Ronaldo"

Dani Alves enfrentó a Cristiano Ronaldo en innumerables ocasiones cuando él defendía las sedas del FC Barcelona y el portugués jugaba por la Juventus. Lo conoce muy bien, sabe cuanto aportó en el elenco merengue, pero extrañamente ha afirmado que el conjunto blanco está mucho mejor sin el delantero portugués.

"Yo pienso que, muy al contrario de lo que todo el mundo piensa, el Real Madrid es más equipo sin Cristiano (Ronaldo), ahora es un poco más difícil de lo que era antes", señaló el defensa del PSG en una entrevista al diario Marca.

"Antes era complicado, pero centraba mucho el ataque en Cristiano, y ahora es un poco más peligroso, al menos por cómo veo el fútbol y mi concepto de este juego. Y creo que de esto entiendo un poco", explicó el brasileño.

Por otro lado, Dani Alves apoyó la decisión del atacante luso de haber buscado nuevos horizontes y recordó que él también hizo lo mismo cuando se marchó del Barcelona para fichar por la Juventus.

"A mí no me extraña nada en el fútbol, la gente quiere desafíos, continuar sintiéndose vivos y para eso tienes que tener desafíos y por ello no me sorprende. Ha estado un tiempo allí, ha hecho grandes cosas con el Real Madrid y ha decidido intentar hacer otras", apuntó el lateral derecho.

Y añadió: "Yo lo hice cuando estaba en el Barza y los verdaderos luchadores necesitan nuevos desafíos y no necesitan comodidad. Yo pienso que, como yo en el Barcelona, él estaba muy cómodo quizá. Necesitamos salir fuera, sentir nuevos retos".