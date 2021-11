El brasileño Dani Alves volvió a casa, al lugar donde posiblemente fue más feliz: el FC Barcelona. El futbolista con más títulos en la historia, fue presentado este miércoles en el Camp Nou y acaparó toda la atención no solo por la expectativa que hay en torno a lo que pueda aportar al equipo dirigido por Xavi, sino por haberse presentado en sandalias a su exposición pública.

Con unas sandalias con los colores del Barza, el brasileño Dani Alves le llevó todas las miradas. Hombre de ideas frescas y siempre innovadoras, el defensa dio de qué hablar por la forma cómo llegó a su presentación.

¿Qué puntaje se lleva el look de Dani Alves en su presentación? 🤔 pic.twitter.com/Yo4DPiX2Ew — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2021

En otro momento de la presentación, Dani Alves acudió al estadio del FC Barcelona y cuando le tocó pisar el campo lo hizo descalzo. Aquí su explicación: “En la vida muchas cosas pueden cambiar. Ahora soy algo más guapo que la otra vez pero hay otras que no pueden cambiar y pisar este césped otra vez no podía hacerlo de otra forma”, expresó.

En charla con la prensa, Dani Alves reconoció que muchos dudan de lo que pueda dar en el elenco catalán, pero asegura que eso no lo amilana, sino que lo estimula. “Sé que ahora la gente espera lo peor de mí, no la afición del Barça, sino de fuera. Dicen miren al Barça, trajeron a un jugador de 38 años. Yo les digo, tranquilos, tranquilos, me viene la fuerza cuando hay dudas a mi alrededor, respondo en el campo”, aseveró.

“Este equipo se ha ido cargando de cosas negativas. La misión de Xavi y mía es cambiar esto juntos. El reto es grande pero las ganas también lo son”, agregó.

Dani Alves is back at the Camp Nou 🏠 pic.twitter.com/GfxQXqL4we — B/R Football (@brfootball) November 17, 2021

LO MÁS LEÍDO

VIDEO RECOMENDADO

Con mucha algarabía, el seleccionado peruano celebró el triunfo ante Venezuela en los camerinos del estadio Olímpico UCV de Caracas tras derrotar a La Vinotinto por 2-1