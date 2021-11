“El mejor video que verás hoy”, tituló Barcelona en la reciente publicación relacionada con Dani Alves. Este lunes, el brasileño volvió al club catalán y después de cumplir con la revisión médica de rigor, esperó unas horas más para participar del primer entrenamiento bajo las órdenes del entrenador Xavi Hernández.

El nuevo contenido de los azulgranas mostró al lateral derecho ingresando a las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Vestido con una elegante gabardina y una gorra, el jugador no ocultó su alegría al encontrarse con sus nuevos compañeros y, obviamente, con los rostros conocidos de su etapa anterior.

El primero en el camino fue Ansu Fati, quien se perfila como la estrella del futuro de Barcelona. Luego, un sonriente Sergi Roberto le dio un fuerte abrazo. Ya con la indumentaria de los culés, siguieron Gerard Piqué; más adelante fueron Jordi Alba y Sergi Busquets, con quienes inició una amena conversación.

Dani Alves saludó a sus compañeros. (Foto: Captura de Twitter)

Luego, Dani Alves saltó a la cancha con el resto de los integrantes del plantel para participar del primer entrenamiento. El internacional brasileño debe cumplir con un plan específico durante las siguientes semanas, pues todavía debutará con el plantel profesional en enero, cuando abra el mercado de fichajes.

Las sensaciones del defensor

“He estado mucho tiempo intentando volver y no pudo ser, y ahora puedo volver a trabajar con gente que me conoce, como Xavi, que sabe de mi predisposición. Intentaré rescatar al Barça que todos queremos mucho y conocemos. Hay que acelerar ese proceso porque en el Barça no hay margen para equivocarse”, reconoció a los medios del club.

Dani Alves, que se marchó del Barça en 2016 tras ocho temporadas como blaugrana, abrirá con ilusión su segunda etapa como jugador ‘culer’. “Las ilusiones se cumplen, yo me lo tomé en serio con la esperanza de volver y poder seguir ayudando al Barça a crecer y a ser el equipo más grande del mundo como siempre fue”, reconoció.

En este sentido, señaló que quiere seguir añadiendo títulos a su palmarés y hacer mayor el récord de futbolista con más trofeos ganados. “Quiero seguir ganando, nosotros tenemos que creer que estamos en el mejor club del mundo. A veces suena a demagogia, pero he estado fuera y sé que el Barça es el mejor. La gente que se ha marchado sabe lo que digo. Y estar aquí es un gran honor”, se sinceró.