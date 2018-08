Prensa inglesa le da con palo a Alexis Sánchez tras la goleada sufrida en casa

Luego de la humillante goleada sufrida en casa (0-3) a manos del Tottenham, las críticas contra el Manchester United han arreciado de todos los frentes. No solo es José Mourinho el blanco favorito de los críticos, sino también el chileno Alexis Sánchez.

El delantero mapochino no ha podido emular en los 'diablos rojos' lo que hizo en el Arsenal (mucho menos la forma cómo brilló en su paso por el FC Barcelona), por lo que está siendo duramente cuestionado por la prensa de ese país.

El medio inglés Independent, por ejemplo, aseguró en una de sus publicaciones que el 'Niño maravilla' es "otro jugador que fracasó bajo las órdenes de Mourinho". Como si no fuera poco, lo tildó de ineficaz e inoperante al nacido en Tocopilla.

Esta no es la primera vez que Alexis Sánchez, que todavía no ha marcado en lo que va de la temporada, recibe esta clase de reproches por sus bajas actuaciones con la casaquilla del Manchester United. El atacante tendrá que esforzarse el doble para, primero, recuperar la titularidad y, luego, demostrar que no se equivocaron con él.

[FOTOS: EFE]