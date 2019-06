Cristiano Ronaldo y todas las marcas que alcanzó tras Hat-Trick en la Nations League

Cristiano Ronaldo brindó esta tarde un verdadero espectáculo ante Suiza por el pase a la final de la UEFA Nations League. El portugués abrió el camino hacia la final, que la jugarán contra Inglaterra u Holanda y anotó un nuevo hat-trick con la selección de Portugal.

'CR7', con esta nueva jornada épica, ha puesto a Portugal a tiro de gracia para un nuevo título, tras superar a Francia en la Eurocopa 2016 y coronarse campeón.

Portugal are in the #NationsLeague final!

Thanks to a hat-trick from... Cristiano Ronaldo!

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 5 de junio de 2019