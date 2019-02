Cristiano Ronaldo y sus deseos a los 34 años

Cristiano Ronaldo es de aquellos guerreros que no solo cuida lo futbolístico, sino su estado físico y mental. Es como los delanteros de área que acepta los retos que le pone el fútbol, como llegar al fútbol italiano después de “ganarlo todo” en el Real Madrid español. El portugués con 34 años, cumplidos este 5 de febrero, se sinceró a un diario inglés de los retos que se ha puesto en este momento futbolístico.

“En cierto modo, me preocupa pero me da motivación colgar las botas. P ara seguir trabajando más y mejor y continuar en mi área que es el fútbol. Cuanto más tiempo esté en el nivel más alto, mejor será el futuro porque proporcionará más cosas, más contratos, todo”, indicó el delantero de la Juventus de Turín quién se auto alimenta para lograr grandes títulos. “Y por eso sé el gran beneficio de estar en un fútbol de alto nivel. Esa es mi gran motivación porque sé que cuando acabe el fútbol voy a tener cosas que hacer”.

-No dejar la Selección es una meta propuesta…

“No lo creo. Dependerá mucho en mi físico, así como del estado psicológico. No tengo planes en mi vida deportiva. Todo depende de mi estado mental, físico y no sé qué va a pasar mañana. Creo que lo más importante es este momento, ahora, cómo estoy. Me siento bien, me siento motivado y en tres años vamos a ver qué va a pasar”.

-¿Qué es lo que todavía le motiva en el fútbol?

“Es la competencia. Disfruto y hago lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Y me siento bien, me siento joven, con fuerza, así que quiero seguir. No me pongo metas como jugador de fútbol, sólo el cuerpo y la mente dirá. Quiero disfrutar y ganar más a nivel colectivo e individual. Si todo el mundo tuviera la oportunidad de hacer lo que les gusta, el mundo sería mucho mejor... pero no se puede”.

-Jugar en Italia es como decirle al mundo. Cristiano Ronaldo es un todo terreno…

“Es decirle al mundo que me puedo adaptar a cualquier tipo de fùtbol. En Real Madrid me sentía un jugador admirado y querido por la hinchada madrilista y Italia me siento igual con los torcedores de la Juventus. Me puedo dar el lujo de haber jugado en las tres Ligas más importantes del mundo: La Premier League, la Liga Española y Calcio.