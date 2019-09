Cristiano Ronaldo y su recuerdo cuando comía el McDonald's sobrante al no tener dinero | VIDEO

Actualmente, Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo, es multimillonario y tiene una gran familia. En decir, aparentemente, tiene una vida perfecta. Sin embargo, no todo fue felicidad para el delantero de Juventus. En una entrevista a Good Morning Britain, el luso contó detalles de su niñez, la misma que no fue fácil, ya que cuando entrenaba de chico, y al no tener dinero, recibió el McDonald's sobrante que una señora le regalaba.

Cristiano Ronaldo contó que unas mujeres de una de las tiendas de McDonald's le regalaban algunas hamburguesas que sobraban, por lo que pidió ayuda para encontrarlas y devolverles el favor. "Era niño, tenía unos 12 años, no teníamos dinero. Y vivíamos juntos con otros jugadores chicos de otras partes del país. Fue un momento difícil, sin mi familia cerca. Había un Mc Donalds cerca. Pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora llamada Edna, además de otras dos chicas, nos daban lo que sobraba", relató el luso.

"Espero que esta entrevista me ayude a encontrarlas. Quería invitarlas a cenar conmigo en Turín o Lisboa. Quiero poder devolver lo que hicieron por mí. Nunca olvidé ese momento", agregó. Por otro lado, en esa misma entrevista, Cristiano Ronaldo lloró al ver un video de su padre, quien falleció producto del alcoholismo, y no pudo ver los logros que logró el delantero en su carrera profesional.

El video desgarrador de Cristiano Ronaldo

