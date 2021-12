El Balón de Oro 2021 ha generado más de una polémica; y, en esta ocasión, Cristiano Ronaldo se sumó. El delantero portugués envió un mensaje de Instagram afirmando su deportividad juego limpio, pero, además de ello, se sumó a la publicación de un usuario que criticaba la elección que realizó France Football al considerar a Lionel Messi como el mejor del año.

La cuenta de Instagram dedicada al luso ‘cr7.o_lendario’, se mostró en una publicación muy en contra de que Messi fuese el ganador del Balón de Oro, y defendía su postura de que el justo ganador era Cristiano, del cual resaltaron sus logros en el año.

Hasta ahí no había ninguna sorpresa, tratándose de una cuenta de fanáticos. Sin embargo, el ‘bombazo’ cayó con un comentario del propio jugador del Manchester United, que no solo se mostró a favor de la publicación con su ‘me gusta’, sino con lo que soltó: “Factos” (‘Hechos’ en español) y con dos emojis: el de dos ojos y el de pulgar hacia arriba, en una clara muestra de estar en apoyo con la situación en particular.

El mensaje del usuario de Instagram

“¿Y a quién va destinado el premio? Para Messi, que solo ganó la Copa del Rey por el Barcelona, no ha marcado un gol contra el Real Madrid desde que Cristiano se fue, desapareció en los grandes partidos de la temporada, ganó la Copa América que se suponía que era cada cuatro años y prácticamente ahora es todos los años. No marcó en la final ni en la semifinal. Y ha tenido una temporada débil con el PSG individualmente”, asegura una parte de la publicación.

”Para que Cristiano gane este premio tiene que ser un 300% indiscutible. Con Messi es al revés. Puede hacer una temporada discreta, muy por debajo, siempre encontrarán la manera de favorecerlo y darle el premio. Hurto. Vergüenza. Simplemente lamentable. Quien vio, vio. Cualquiera con suficiente inteligencia sabe quiénes son los que realmente lo merecen. Recibir premios sin ganárselo es falsa felicidad, sin orgullo. Independientemente de estos premios, ¡CR7 siempre será el mejor de la historia!”, cierra el texto del usuario @cr7.0_lendario en Instagram.

(Foto: Instagram 'cr7.o_lendario')

Si el Balón de Oro que levantó Messi el lunes ha generado polémica en distintas personalidades del fútbol, la reacción de Cristiano ha sido la ‘cereza’ de una torta llena de críticas hacia el Leo. Aunque lo cierto es que el portugués no entró ni en el podio.

Cristiano Ronaldo ocupó el sexto lugar de los nominados a mejor futbolista del año y, como era de esperarse, no le ha gustado para nada. La última vez que ‘CR7′ no fue parte del ‘top 3′ fue el edición del 2010, año en que Lionel Messi superó a sus entonces compañeros del Barcelona, Andrés Iniesta y Xavi Hernández.