Cristiano Ronaldo y la foto que causa indignación tras tragedia de Emiliano Sala

Una fotografía que Cristiano Ronaldo ha subido a sus redes sociales ha causado indignación, incluso de parte de exfutbolistas como el otrora delantero inglés Gary Lineker. El portugués se tomó un selfie e inmediatamente las redes ardieron a causa de una aparente falta de sensibilidad por la desaparición de Emiliano Sala.

Sucede que el astro lusitano se tomó un selfie justo dentro de un avión rumbo a Italia una vez que afrontó su juicio por fraude fiscal. El legendario Gary Lineker utilizó su cuenta oficial de twitter para criticar el accionar de 'CR7'. "No es el día para este tuit. Realmente no lo es", escribió.

Y es que hace unos días, el avión que trasportaba al delantero argentino Emiliano Sala a Cardiff para fichar por el equipo de esa ciudad desapareció. Y es muy probable que se haya estrellado con el mar, provocando la muerte instantánea del futbolista.

Por último, la indignación que generó la fotografía de Cristiano Ronaldo se da en un contexto en el que el portugués ya venía siendo objeto de críticas tras salir de una audiencia en la que fue condenado a prisión por delitos fiscales y firmar autógrafos sin ruborizarse.

Not the day for this tweet. It really isnt. https://t.co/61y6cgEzm0

— Gary Lineker (@GaryLineker) 22 de enero de 2019