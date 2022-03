Cristiano Ronaldo quedó descartado del partido entre Manchester City y Manchester United por una molestia en los flexores de la cadera. Tras conocer la noticia por parte del comando técnico, el delantero realizó un movimiento que generó mucha sorpresa entre todos los integrantes del club de Old Trafford.

De acuerdo con información del medio The Athletic, apenas fue notificado que no será convocado para medirse a los ‘Citizens’ en la jornada 28 de la Premier League, el atacante abandonó Inglaterra. La fuente citada detalló que ‘CR7′ subió un avión para trasladarse a Portugal, su país de nacimiento.

La repentina decisión de Cristiano Ronaldo provocó reacciones en la interna de la institución. Para algunos integrantes del primer plantel, el luso es visto como uno de los referentes, por lo que imaginaron verle en las tribunas del estadio de los ‘Ciudadanos’ para apoyar fuera del campo a los suyos durante el derbi.

De inmediato, otros periódicos británicos y comentaristas deportivos creen que el artillero ya no está comprometido con el proyecto de los ‘Red Devils’. En tal sentido, difundieron mensajes manifestando dudas con relación a si realmente el futbolista no fue tomando en cuenta por problemas físicos.

De hecho, el entrenador Ralf Rangnick salió a desmentir esas versiones. “Nuestro médico vino a verme el viernes por la mañana, antes del entrenamiento, y me dijo que Cristiano no podía entrenarse por el problema que tiene en los flexores de la cadera. Lo mismo me pasó el sábado y por eso no pudo formar parte del plantel”, dijo en conferencia de prensa tras perder 4-1 en el Etihad.

Los números de Cristiano Ronaldo

En una campaña marcada por los altibajos y ausencias inesperadas, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de Manchester United en la temporada 2021-2022. En 30 partidos jugados, el delantero anotó 15 veces: nueve en la Premier League y seis en la ronda de grupos de la Champions League.

No obstante, el 2022 no ha sido del portugués, al menos en los tres primeros meses. Desde que arrancó el año, el atacante solamente convirtió en una ocasión: frente Brighton el pasado 15 de febrero en Premier League. Pero, el jugador tendrá una nueva oportunidad este sábado en el torneo local ante Tottenham, rival directo en la pelea por llegar a la Liga de Campeones.