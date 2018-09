Cristiano Ronaldo y la verdadera razón por la que no fue al The Best

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron los grandes ausentes en la gala de los premios FIFA The Best. Sin embargo, mayor polémica y relevancia tuvo la ausencia del portugués, pues estaba nominado dentro de los 3 finalistas al premio.

El equipo es primero

Ante tantas especulaciones sobre su ausencia, el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, informó y dio la verdadera razón por la que el portugués no asistió: "Lo sentimos por no poder ir. Teníamos un partido muy cerca y era un evento que encajaba mal", informó el técnico de la 'Vecchia Signora' en defensa de Cristiano Ronaldo.

Agradecido con Messi

Además, agradeció a Lionel Messi por la votación que realizó a su favor, pues lo eligió dentro de los 3 mejores técnicos en el The Best: "No lo sabía, me entero ahora (del voto de Messi). Estoy contento, no puedo decir nada más", agregó el técnico de la Juventus.

