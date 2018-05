Cristiano Ronaldo: "Si gano la quinta Champions League, sería la hostia"

Real Madrid enfrenta al Liverpool el día sábado y las expectativas por la final de la Champions League crecen para Cristiano Ronaldo, quien ha dicho estar seguro de obtener su tercera 'Orejona' y ponerse así, a una copa de igualar el record del español Fransico Gento que tiene 6 Champions League en sus vitrinas.

"Sería un momento histórico. Estamos emocionados a nivel de equipo. Veo lo que está pasando esta semana. No tenemos consciencia de qué podemos hacer, conseguir tres seguidas. Mejor no tenerla. Así nos enfocamos en el partido. Personalmente, confío, me siento bien, siento que mis compañeros están bien. Si gano la quinta, sería la hostia", declaró Cristiano Ronaldo, quien ha superado todos los números con la camiseta del Real Madrid.

Además, el delantero luso no dudo en asegurar que el Real Madrid está por encima del Liverpool. "El Liverpool me recuerda al Real Madrid de hace tres años, con los tres de arriba, que han marcado muchos goles. Hay que respetarles. Pero creo que el Real Madrid es mejor, hay que confiar", concluyó.