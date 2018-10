Cristiano Ronaldo se reune con técnico leyenda del Manchester United

Después de que Juventus derrotará 0-1 a Manchester United por la tercera fecha de la Champions League en el mismísimo Old Trafford con el gol solitario del argentino Paulo Dybala, el portugués Cristiano Ronaldo, quien volvió a Manchester luego de muchos años, colgó una foto al final del partido con el ex técnico y leyenda de los 'Red Devils', Sir Alex Ferguson, quien dirigió en sus inicios a 'CR7'.

"Un gran entrenador y sobre todo un hombre maravilloso. Me enseñó muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Qué bueno verte bien, Jefe!", escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales sobre Sir Alex Ferguson, uno de los primeros mentores en el fútbol del portugués. Cabe recordar que el ex estratega inglés viene de salir de una operación muy delicado, por lo que Cristiano quiso pasar a saludarlo.

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 24 de octubre de 2018