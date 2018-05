Cristiano Ronaldo revela que hará cuando pase al retiro

En una divertida entrevista con el reconocido periodista español, Josep Pedrerol, conductod del programa "El Chinguirito" de Mega, Cristiano Ronaldo fue consultado por lo que le gustaría hacer una vez pase al retiro.

El portugués, fiel a su estilo suelto y bastante directo, no tuvo ninguna reparo en asegurar que le encantaría asumir algún papel de actor cuando tenga 41 o 42 años. "Tengo plática. Los anuncios te dan algo de eso. Mira, hago varios anuncios (publicitarios) al año", expresó Cristiano Ronaldo.

Luego, el periodista le indicó que en las anuncios publicitarios uno se presenta "como uno mismo", cosa que no pasa en las películas. "Pero en los anuncios hay acting. Nunca seré un actor de papel principal porque no tengo estudios ni experiencia. Es como si alguien quisiera ser futbolista profesional a los 30 años. Yo a los 42 no puedo ser actor principal, pero sí puedo hacer partes. Me encanta eso y pienso que tengo ese rollo para hacerlo", le objetó Cristiano Ronaldo.

Crisitano Ronaldo se encuentra concentrando con su equipo el Real Madrid con el objetivo de vencer al Liverpool este sábado en Kiev por la final de la Champions League.