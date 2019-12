Por sexto año consecutivo, Cristiano Ronaldo ha viajado a Dubai para recibir el Oscar del Globe Soccer Awards. Allí, el delantero portugués de la Juventus habló sobre lo que viene siendo su presente temporada en la ‘Vecchia Signora’ y dejó una frase contundente.

“Nunca he tenido una mala temporada en mi vida. Siempre estoy listo para afrontar desafíos. Siempre juego con la intención de ganar”, afirmó Cristiano Ronaldo, dejando en claro que lo vivido durante la temporada 2018-19, donde no logró la Champions League y tampoco ganó el Balón de Oro, no significa que sea una mala temporada en su carrera.

Además, habló sobre cuándo sería su retiro: “En el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces será el momento. Hace muchos años, la edad ideal para dejar de jugar era de 30 o 32 años, ahora todavía se ven jugadores de 40 años”, añadió el delantero portugués.

Finalemente, Cristiano reveló cuáles serán las cosas que haga tras el retiro: “Cuando me retire del fútbol, ​​me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente. Una cosa que me fascina es también actuar en una película”, concluyó el portugués.

