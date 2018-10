Cristiano Ronaldo responde a Isco sobre crisis del Real Madrid

Cristiano Ronaldo compareció ante la prensa este lunes previo al partido que Juventus tendrá ante Manchester United por la Champions League. El delantero portugués respondió a Isco, quien dijo que no pueden estar "llorando por alguien que no ha querido estar en el Real Madrid".

"Me parece muy bien, no se puede llorar, así es", dijo Cristiano Ronaldo entre risas. Y es que el crack de Juventus conoce la crisis que atraviesa el Real Madrid, club con el que lo ganó todo y decidió dejar al inicio de la presente temporada en Europa.

Pese a que guarda los mejores recuerdos en su etapa como madridista, Cristiano Ronaldo no quiso entrar en detalles sobre el presente del Real Madrid, que sufre un crisis de resultados y cuyo técnico tambalea entre la continuidad y la renuncia.

"No tengo que hablar de otros clubes, pero todos saben mi historia con el Real Madrid. No es el momento adecuado sabiendo el partido que tenemos mañana. A mí no me corresponde hablar de las crisis de los demás", apuntó Cristiano Ronaldo.

No se hace problemas

Cristiano Ronaldo afirmó, además, que no se hace problemas si no gana premios individuales como jugador de Juventus. El luso asegura que ya ha ganado muchos y esto no le quita el sueño.

"No es lo más importante. No estoy obsesionado con los premios individuales. Los premios no significan todo. Por supuesto, ayudan. Pero no es una obsesión. Ya he ganado muchos, no hay problema", finalizó Cristiano Ronaldo.

LEE ADEMÁS: