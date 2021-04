Juventus no podrá contar con Cristiano Ronaldo para el trascendental cotejo que afrontará ante Atalanta, por la jornada 31 de la Serie A. La ausencia del crack portugués se debe a una lesión muscular, noticia que fue informada por el entrenador del elenco turinés, Andrea Pirlo.

“Ronaldo mañana (por el domingo) no estará. En estos días no ha logrado recuperarse de un problema en un flexor sufrido en el partido del domingo pasado. No se siente capacitado para forzar y arriesgaríamos demasiado”, dijo el italiano en rueda de prensa.

“Hemos decidido dejarle descansar e intentaremos recuperarlo para el partido del miércoles (contra el Parma)”, agregó el campeón mundial con su selección en el 2006.

Cristiano Ronaldo, máximo artillero de la Serie A con 25 goles, no podrá ayudar a sus compañeros en un partido de máxima exigencia, en el que el Juventus se juega puntos determinantes en su lucha por una plaza en la Liga de Campeones.

El cuadro turinés es tercero con 62 puntos y se mide con un Atalanta cuarto en la tabla, con 61 puntos. Además, el Napoli, quinto, suma 59 puntos y lucha para arrebatarle el puesto en la Champions League.

La Serie A, como la Liga española, la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana, envía directamente a la fase de grupos de la Liga de Campeones a los primeros cuatro de la clasificación.

Sin Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo confirmó que el argentino Paulo Dybala acompañará al español Álvaro Morata en la delantera.

Con información de EFE.